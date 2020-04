Strage degli anziani nelle Cra, vergognoso scoprire 19 casi in un colpo

Non c'è poesia, non ci sono i violini di sottofondo e non ci sono foto in dissolvenza di mani piene di rughe da stringere. Non c'è nulla. Se non un dolore, una rabbia e una solitudine senza senso. Così si sta consumando in Emilia Romagna il dramma della strage degli anziani nelle case di riposo. Nella Emilia Romagna del welfare-modello, nella Modena solidale, inclusiva e compagnia cantante,Alla morte delle nostre radici, dei nonni dei nostri figli, della Storia del nostro territorio.A Parma, dati Usb , la CRA di Sissa nel giro di pochi giorni è passata da 10 a 21 morti cioè il 40% degli ospiti e il 50% del personale in malattia; la Cra di Soragna in pochi giorni ha visto morire 8 dei 50 ospiti, cioè il 16% ed il 50% circa del personale a casa in malattia. Nella Cra Peracchi di Fontanellato sono morti 2 ospiti. A Villa Matilde di Bazzano (Neviano degli Arduini) si riscontrano 30 decessi pari al 43% dei 70 ospiti.E se questi sono i numeri, non basta dare la colpa al destino bastardo porco o al fato infame.Non è tollerabile scoprire in un solo colpo 19 contagiati in una sola struttura. Si sono ammalati tutti insieme? No, ovviamente. E allora i tamponi, i controlli, nelle case anziani vanno, andavano, fatti subito, immediatamente. Al primo starnuto di un anziano, sapendo che il tasso di mortalità per chi ha più di 80 anni è altissima. IAltrimenti la retorica del 'state in casa', del 'andrà tutto bene', degli arcobaleni ai balconi, dei like sulle pagine di sindaci e amministratori è solo una stucchevole consolazione.Insomma in Emilia Romagna è stata fatta la metà dei controlli. Non va bene, non è abbastanza. Non basta fare controlli a tappeto su medici e infermieri (iniziati oggi dopo essere stati promessi 20 giorni fa da Venturi). Non basta. La strage degli anziani, silenziosa, nemmeno accompagnata dall'ultimo saluto dei famigliari, dei nipoti che hanno accudito, è una tragedia che deve sconvolgere le coscienze e che deve imporre da domani, da oggi, controlli a tappeto.Siamo di fronte a un dramma della Storia. Abbiamo sbagliato sinora. Tentiamo di rimediare. La strage la possiamo fermare. Non è colpa del Destino. Perchè di questo passo, quando finirà, i sopravvissuti dovranno sentirsi tutti colpevoli.