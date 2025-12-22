Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Meloni all'opposto di Papa Leone: 'La credibilità degli eserciti allontana le guerre'

'Solo una forza militare credibile allontana la guerra perché la pace non arriva spontaneamente, la pace è soprattutto un equilibrio di potenze'

'La pace è un bene prezioso quando si possiede ed è da ricercare con ogni sforzo quando la si perde, però questo lo comprendo più di qualunque altro chi conosce la guerra e deve fronteggiarla. Per questo non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone l’idea del pacifismo alle forze armate'. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando operativo di vertice interforze. Assicurare sicurezza e difesa a livello globale è 'un valore enorme – osserva -, soprattutto in un tempo come quello che stiamo attraversando perché è un tempo nel quale le parole guerra e pace tornano in maniera prepotente nella nostra attualità, diventano dibattito politico, ci fanno interrogare'.

Parole dal significato esattamente opposto a quelle pronunciate da Papa Leone XIV che ha invocato 'una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante' nel messaggio per la 59esima Giornata Mondiale della Pace, che si celebrerà il primo gennaio 2026 e nel suo discorso di insediamento.


'Solo una forza militare credibile allontana la guerra perché la pace non arriva spontaneamente, la pace è soprattutto un equilibrio di potenze. La debolezza invita l’aggressore, la forza allontana l’aggressore'. Se andiamo a guardare l’etimologia della parola deterrenza, questa 'significa ‘via da’ e ‘incutere timore’, il senso è: incutere timore al punto da distogliere.
La forza degli eserciti e la loro credibilità è lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia e le buone intenzioni servono ma devono poggiare su basi solide', ha sottolineato Meloni, che rivolgendosi ai militari in collegamento aggiunge: basi solide 'che costruite voi con il vostro sacrificio, le vostre competenze e il vostro coraggio e, se noi riusciamo a portare pace, obiettivo più grande che abbiamo in questo tempo, sarà grazie a voi'.

Foto Vatican news

Foto dell'autore

