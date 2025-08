Scudo penale per i medici, oggi in Consiglio dei ministri arriva il Disegno legge

Approda oggi in Consiglio dei ministri il disegno di legge delega sul riordino delle professioni sanitarie che contiene il cosiddetto 'scudo penale' per i medici, per una maggiore tutela dei camici bianchi dalle denunce e da richieste di risarcimenti immotivate. Una protezione - sperimentata in epoca Covid e poi prorogata - che con questo provvedimento diventerà strutturale. Tra gli obiettivi: rendere più attrattiva la professione medica nel Servizio sanitario pubblico e frenare la fuga dei professionisti. Il Ddl, più in generale, mira a riformare in maniera stabile l'assetto delle professioni sanitarie nel nostro Paese definendo anche percorsi di formazione, competenze professionali e incentivi, questi ultimi sempre in funzione di una maggiore attrattività del sistema sanitario pubblico per gli operatori sanitari. Vengono normati anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario e l'istituzione di nuove scuole di specializzazione, in particolare quella per la medicina generale con la trasformazione dell'attuale corso.