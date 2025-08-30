Serata di sangue quella di ieri, 29 agosto, in via Biondo, a Castelnuovo Rangone. Un giovane straniero ha accoltellato i propri famigliari all’interno dell’abitazione di famiglia. Vittime dell’aggressione sono il padre, la madre e la sorella del ragazzo, tutti ora ricoverati in ospedale.
Tutte e tre le persone colpite dalla furia dell'uomo sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Baggiovara (madre e sorella) e all'ospedale Maggiore di Bologna (il padre 50enne), dove si trovano ricoverate nei rispettivi reparti di terapia intensiva. Le loro condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.
Ancora da chiarire le motivazioni che hanno portato il giovane a compiere il gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al personale del 118. Al loro arrivo, il ragazzo si trovava ancora all’interno dell’abitazione: è stato immediatamente arrestato.
Il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, ha affidato ai social una prima informazione pubblica e un commento sull'accaduto. 'Nella tarda serata di venerdì, all’interno di un’abitazione di Castelnuovo Rangone, un ragazzo ha aggredito (per motivi ancora al vaglio degli inquirenti), con un coltello, i propri famigliari, trasportati per le ferite ricevute in ospedale. Il ragazzo, al momento dell’arrivo dei carabinieri, era ancora in casa ed è stato tratto immediatamente in arresto. Si tratta di un dramma famigliare (la famiglia è residente da molti anni sul nostro territorio) che scuote la nostra comunità che si stringe intorno alle vittime di questa tragedia sfiorata'.
Aggredisce con coltello padre madre e sorella: tutti gravi all'ospedale
Dramma ieri sera in via Biondo a Castelnuovo Rangone. Il giovane aggressore è stato arrestato dai carabinieri. Era ancora in casa al loro arrivo
