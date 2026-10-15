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Camorra, sequestro da 220 milioni: nei guai imprenditore campano operante in Emilia

Camorra, sequestro da 220 milioni: nei guai imprenditore campano operante in Emilia

Il Tribunale ha disposto il sequestro di partecipazioni societarie e beni riconducibili a tre società operanti nei settori immobiliare e sanitario

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Oggi la Guardia di Finanza di Napoli e Bologna ha sequestrato, su indicazione della Direzione Distrettuale Antimafia, un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore complessivo stimato in circa 220 milioni di euro, riconducibile a un imprenditore campano operante anche in Emilia nei settori edilizio e immobiliare e ai componenti del suo nucleo familiare. Il provvedimento trae origine da indagini economico-patrimoniali che hanno consentito di ricostruire rapporti d'affari e cointeressenze societarie con soggetti ritenuti riconducibili ad ambienti camorristici, nonché di rilevare una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio riconducibile all'imprenditore e ai suoi familiari.

In particolare, le risultanze investigative, supportate anche dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, hanno evidenziato rapporti imprenditoriali con soggetti ritenuti appartenenti o contigui alla criminalità organizzata campana, nell'ambito di operazioni immobiliari, tra cui la realizzazione del complesso residenziale 'Parco Primavera', nel comune di Melito di Napoli. Gli approfondimenti patrimoniali condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, hanno inoltre consentito di rilevare, con riferimento al periodo 1999-2016, una sproporzione tra i redditi dichiarati e le disponibilità patrimoniali riconducibili all'imprenditore, costituite da partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie e immobili ubicati in Campania e nel Lazio. Sulla base degli elementi acquisiti, il Tribunale di Napoli, ai sensi delle disposizioni del Codice Antimafia, ha disposto il sequestro di partecipazioni societarie e beni riconducibili a tre società operanti nei settori immobiliare e sanitario, nonché di ulteriori beni mobili e immobili.

Nel dettaglio, il compendio immobiliare sottoposto a sequestro comprende 394 unità, tra appartamenti, locali commerciali, uffici, depositi, autorimesse, terreni e immobili in corso di costruzione nelle province di Napoli e Roma. Il provvedimento interessa, inoltre, 12 beni mobili registrati e 28 rapporti finanziari, comprendenti disponibilità bancarie, strumenti finanziari e prodotti assicurativi.

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