Incidente mortale sulla A1 Direttissima: perde la vita un camionista modenese

Nel primo pomeriggio di giovedì 14 agosto, un grave incidente ha paralizzato il traffico sulla A1 Direttissima, nel tratto compreso tra Badia e il bivio con la A1 Panoramica in direzione Bologna. Lo schianto è avvenuto all’interno della galleria Val di Sambro e ha coinvolto due mezzi pesanti.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di uno dei tir, un uomo di 58 anni, di Castelvetro di Modena, ha tamponato violentemente l’autoarticolato che lo precedeva. Rimasto incastrato tra le lamiere, è stato soccorso ancora in vita, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

L’altro autista coinvolto è rimasto illeso. L’incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto autostradale e la formazione di oltre tre chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e i soccorsi sanitari e meccanici.

