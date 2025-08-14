I
Nel primo pomeriggio di giovedì 14 agosto, un grave incidente ha paralizzato il traffico sulla A1 Direttissima, nel tratto compreso tra Badia e il bivio con la A1 Panoramica in direzione Bologna. Lo schianto è avvenuto all’interno della galleria Val di Sambro e ha coinvolto due mezzi pesanti.
Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di uno dei tir, un uomo di 58 anni, di Castelvetro di Modena, ha tamponato violentemente l’autoarticolato che lo precedeva. Rimasto incastrato tra le lamiere, è stato soccorso ancora in vita, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.
L’altro autista coinvolto è rimasto illeso. L’incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto autostradale e la formazione di oltre tre chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e i soccorsi sanitari e meccanici.
Incidente mortale sulla A1 Direttissima: perde la vita un camionista modenese
Scontro tra due mezzi in galleria. La vittima dello scontro è Aberto Vandelli, 59 anni, residente a Castelvetro
I
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, questore chiude esercizio pubblico in zona Novi Sad
Schianto in tangenziale a Modena costato la vita ad Aurora: è morto anche il 27 enne Alex Martinelli
Modena, in auto con 250mila euro di gioielli: denunciati 4 italiani
Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasilianoArticoli Recenti
Formigine, 24enne arrestato per violenza sessuale: accusato di due aggressioni in strada ai danni della stessa donna
Raffaele Marangio: indagini in corso tra amici, telefono e computer
Modena, scomparsa Salvatore Legari: Oliva verso il processo
Modena, vaga a piedi in tangenziale: salvata dalla polizia locale