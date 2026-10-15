Latitante modenese arrestato a Barcellona: era ricercato per droga e reati contro la persona

Si era rifugiato in Spagna, utilizzando documenti falsi e cercando di eludere le ricerche delle forze dell'ordine, ma è stato individuato e arrestato grazie a un'operazione internazionale coordinata tra Italia e Spagna. Il 28 settembre scorso la Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia spagnola, il Servizio Centrale Operativo e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un 46enne latitante sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Modena nel febbraio 2026.

L'uomo è stato rintracciato a Barcellona nell'ambito del progetto 'Wanted', iniziativa promossa dal Servizio Centrale Operativo insieme alle Squadre Mobili territorialmente competenti e finalizzata alla localizzazione e cattura dei latitanti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 46enne si era stabilito nella città catalana utilizzando documenti d'identità spagnoli falsificati. Nonostante la latitanza, avrebbe continuato a mantenere contatti con i familiari attraverso un altro uomo residente a Modena, utilizzando applicazioni di messaggistica criptata per evitare di essere individuato.

Attualmente si trova a disposizione delle autorità in attesa dell'estradizione in Italia. Dovrà scontare una pena residua di quattro anni e 19 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti e contro la persona commessi nel Modenese tra il 2022 e il 2023.

