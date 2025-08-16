Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Precipita con il parapendio in zona Cimoncino: è grave

Soccorso con elicottero in una zona impervia a Fanano

1 minuto di lettura
La vittima dell'incidente, soccorso in gravi condizioni dell'elisoccorso con verricello, un uomo, ora trasportato all'ospedale di Baggiovara. L'incidente intorno alle ore 14 sui cielo della zona del Cimoncino. Per cause ignote l'uomo e precipitato al suolo a forte velocità.

 

Notizia in aggiornamento
