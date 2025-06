Scontro tra due auto all'alba a Spilamberto: muore sessantenne

Tragico schianto all'alba di oggi, poco prima delle 5, al chilometro 7 della Strada Pedemontana nel territorio comunale di Spilamberto. Due auto si sono scontrate violentemente provocando la morte di uno dei conducenti e il ferimento grave di altre due persone.

Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola, intervenuti sul posto, uno degli occupanti è rimasto incastrato tra le lamiere. L’uomo, un sessantenne, è deceduto sul colpo. Altri due uomini — rispettivamente di 36 anni e di età non precisata — sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, non sono in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso sono state rese ancora più complesse dalla necessità di estrarre le vittime dai veicoli incidentati. Sul posto sono intervenuti due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, oltre ai Carabinieri e ai centralini di emergenza 112 e 115, attivati per il coordinamento degli interventi.

La dinamica dello scontro è al vaglio delle forze dell’ordine, ma dai primi rilievi si tratterebbe di un impatto frontale tra i due mezzi. Le autorità sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza le cause dell’incidente.