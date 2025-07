Tragedia a Mirandola, cade dalla scala mentre lavora: muore 54enne

Tragedia sul lavoro questa mattina a Mirandola. Un uomo di 54 anni di nazionalità cinese è morto a seguito delle ferite riportate dopo essere caduto da una scala mentre lavorava in via Alessandro Bernardi. Sul posto ambulanza, automedica, polizia stradale ed elisoccorso. L'uomo è stato trasportato in elicottero a Bologna, ma nonostante il tentativo di rianimarlo, è deceduto.



