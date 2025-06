Tragedia in tangenziale a Modena: pedone travolto e ucciso da auto in transito

Tragico incidente questa sera, poco dopo le 22:00, lungo la Tangenziale Nord 'Pasternak' di Modena, in direzione Bologna. Un uomo di 61 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre si trovava a piedi tra le uscite 6 e 5, all'altezza del tratto compreso tra Crocetta e la zona industriale Torrazzi



L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al pedone, deceduto sul colpo. Alla guida dell’auto che lo ha investito c’era un giovane di 22 anni, anche lui rimasto coinvolto nell’incidente, sebbene in maniera lieve. Il ragazzo è stato trasportato al Policlinico di Modena in codice 1 (non grave), mentre per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto.



L’incidente ha mobilitato mezzi di soccorso del 118, tra cui un’ambulanza e un’automedica, oltre alla Polizia Stradale (113), che ha provveduto ai rilievi e alla gestione del traffico nel tratto interessato. Al momento restano da chiarire le cause dell’investimento: sarà compito degli inquirenti ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare perché la vittima si trovasse a piedi lungo un tratto della tangenziale vietato ai pedoni.



La circolazione ha subito forti rallentamenti per oltre un'ora, con chiusure temporanee tra le due uscite per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.

La vittima, un uomo di 61 anni, non è stata ancora identificata ufficialmente. La sua presenza sulla tangenziale a quell’ora della sera resta un punto interrogativo su cui si stanno concentrando le indagini.