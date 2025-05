Uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia, la vittima è la prof Elisa Spadavecchia

E' Elisa Spadavecchia, professoressa di inglese di 66 anni residente nella provincia di Vicenza, la vittima della tragedia avvenuta questa mattina a Pinarella di Cervia. La donna è stata travolta e uccisa da una ruspa che stava lavorando sulla spiaggia a Pinarella di Cervia. Era in vacanza sulla Riviera Romagnola con il marito, un ufficiale dei carabinieri in congedo. L'incidente è avvenuto in un tratto di spiaggia libera, all'altezza del bagno 70.

La Procura di Ravenna aprirà un fascicolo con la pm di turno Lucrezia Ciriello, che sta valutando le ipotesi di omicidio colposo o in alternativa omicidio stradale. Si sta cercando di ricostruire la dinamica e si disporrano accertamenti sul mezzo. Si vuole capire anche perché la donna non è stata vista e perché non si è accorta della ruspa.

L'autista del mezzo, un uomo di 54 anni residente in zona, è stato identificato, sono stati svolti accertamenti di rito ed è stato sentito a lungo nella caserma dei carabinieri, dove si valuta la sua posizione. A chiarire che i lavori erano 'abusivi, non autorizzati in alcun modo' è il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, precisando che proprio su questo tema i funzionari del Comune sono già stati sentiti dagli inquirenti.

Anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale e l'assessore al Turismo Roberta Frisoni si dicono certi che 'verrà fatta piena luce su quanto accaduto, ma in ogni caso è di una gravità inaudita la presenza di un mezzo non autorizzato sull'arenile in questo periodo della stagione'.