Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La situazione è stata documentata dai Consiglieri comunali Mirco Zanoli e Ludovica Boni della lista Rinascita locale e portata sul tavolo del sindaco Zuffi attraverso una interrogazione consigliare. Oggetto dell'istanza è chiedere all'amministrazione di attivarsi per verificare la natura di tale ristagno di acqua e le possibili implicazioni per la salute pubblica e la sicurezza ambientale.

'Essendo l'area frequentata da centinaia di atleti, tra i quali tantissimi minori, ogni giorno chiediamo che vengano effettuati, in via precauzionale, specifici controlli. Con la salute pubblica non si scherza ed è doveroso, da parte della pubblica amministrazione, titolare dell'area, escludere ogni tipo di rischio'