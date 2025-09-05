Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Arbovirosi: disinfestazioni anche a Formigine

Per un nuovo caso sospetto individuato dall'Ausl nella zona di via Piirandello. In quali orari e dove saranno effettuati i trattamenti

L’AUSL di Modena ha rilevato un “caso sospetto”, pertanto non ancora confermato, di arbovirosi.
Come previsto dal Piano Regionale Arbovirosi 2025, la ditta Sireb s.n.c darà avvio agli interventi straordinari di disinfestazione contro la zanzara tigre interessando la zona di via Pirandello a Formigine.
Durante i trattamenti adulticidi nelle aree verdi pubbliche, che si svolgeranno nella fascia oraria 4.30 - 7.00 per 3 giorni consecutivi, a partire da DOMANI (06/09/2025), in via precauzionale non vi deve essere presenza di persone e di animali all’esterno ed è importante chiudere tutte le porte e le finestre delle abitazioni, spegnere i condizionatori, non esporre alimenti e indumenti, coprire gli ortaggi e i frutteti, rimuovere le ciotole degli animali e coprire i loro ricoveri.
Inoltre, nella giornata del 06 settembre, a partire dalle 7.30 circa, verrà eseguito anche un trattamento nelle aree esterne private: è importante perciò garantire alla ditta Sireb s.n.c l’accesso a cortili e giardini privati.
Tutte le operazioni di disinfestazione potranno essere interrotte o non essere avviate qualora il caso sospetto non venga confermato dalle analisi di laboratorio.
Si tratta di un intervento precauzionale per ridurre al minimo ogni possibile rischio, svolto nel pieno rispetto dei protocolli regionali e in condizioni di sicurezza per le persone e per l’ambiente.
I residenti nelle vie interessate sono informati con il sistema di messaggistica dedicata Alert System e volantinaggio.

 

Nella foto archivio, via Pirandello a Formigine nell'area interessata dai trattamenti

