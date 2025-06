Camposanto in lutto: domani l'addio allo storico ristoratore Beppe Testi, aveva 55 anni

Lutto nella Bassa per la prematura scomparsa del noto ristoratore Giuseppe Testi. Beppe Testi è morto il 6 giugno a 55 anni: insieme al padre Sergio, è stato titolare dello storico ristorante Tre Re a Camposanto. Un locale a conduzione famigliare (insieme a padre e figlio lavoravano la mamma e le due sorelle) famoso, tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, per le fiorentine e le specialità tradizionali. Giuseppe Testi guidò anche il ristorante Atlantide, crollato con il terremoto nel 2012, e il ristorante La Fiorina a San Felice.

Lascia la moglie Antonella e la figlia Lucrezia, i funerali si terranno domani (venerdì 13) alle 10.30, partendo dalla Domus di Mirandola per la chiesa di Camposanto dove alle 11.15 saranno celebrate le esequie.