Concordia, Bimat ha rinunciato all'impianto di produzione di biometano

Il 2 luglio la società Bio Bimat srl ha formalmente comunicato la rinuncia all’istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativa al progetto di impianto integrato anaerobico/aerobico di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi per la produzione di biometano e ammendante compostato misto/biostabilizzato, previsto in Via delle Mondine, nel territorio comunale di Concordia sulla Secchia.

Il 3 luglio nel corso della conferenza dei servizi convocata per l’esame del procedimento, è stato preso atto della comunicazione di rinuncia da parte della società proponente. Nella medesima sede, è stato acquisito agli atti anche il parere formale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che ha confermato la sussistenza del vincolo paesaggistico sull’intera area di intervento. 'Si evidenzia che, in conseguenza di tali sviluppi, il procedimento autorizzativo si considera chiuso' - fa sapere il Comune.