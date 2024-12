Contributo unificato per accedere al processo, ANF: 'Giustizia negata'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il Governo- ricorda Di Marco – aveva inserito nella bozza della legge di bilancio l'articolo 105 che introduceva nel Codice di procedura civile l'articolo 307 bis, sulla base del quale il giudice alla prima udienza avrebbe dovuto verificare l'avvenuto pagamento del contributo unificato e, ove non versato, assegnare alla parte interessata 30 giorni per provvedere, pena - all'udienza successiva - l'estinzione del processo'.

Anche 'grazie alla ferma opposizione di diversi soggetti, tra i quali Anf che aveva manifestato il proprio dissenso durante l'audizione in commissione Giustizia della Camera dei deputati, la proposta era stata giustamente ritirata', prosegue Di Marco. 'Ma - a volte ritornano – nell'emendamento presentato iuvante nocte dalla maggioranza viene dissimulata una norma persino più punitiva' che 'prevede l'impossibilità di iscrivere la causa a ruolo in assenza del versamento del contributo unificato'. In tal modo 'si vuole impedire al soggetto che non abbia la possibilità di versare il contributo unificato (che in taluni casi può superare i 1.600 euro ed in appello i 2.500 euro) ma sia al di fuori dei limiti reddituali per godere del patrocinio a spese dello Stato, di poter agire a difesa dei propri diritti. Con buona pace dell'articolo 24 della Costituzione, visto sempre più come un inutile orpello'.



Per aggravare la situazione, insiste Di Marco, 'si prevede l'immediata iscrizione a ruolo da parte di Equitalia Giustizia senza previa necessità di avviso bonario da parte della Cancelleria in ipotesi di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato'. Ed infine viene introdotta 'una ulteriore sanzione per il superamento non autorizzato, da parte degli avvocati, dei limiti dimensionali degli atti'. Sanzione che può arrivare fino al doppio del contributo unificato relativo 'e, ove occorra, in aggiunta a quanto già versato''. Per 'i non addetti ai lavori si rammenta che i motivi di ricorso esplicitati nelle pagine che superano i limiti dimensionali non vengono esaminati dal giudice amministrativo, parendo questa una 'sanzione' più che sufficiente'.



Nella foto, il tribunale di Modena