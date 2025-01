Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'iniziativa rientra in una campagna più ampia finalizzata a contrastare reati legati all'immigrazione clandestina e crimini commessi da “trasfertisti” – individui provenienti da altre località, anche estere, che trovano rifugio in queste strutture.I militari hanno esteso le verifiche a 25 attività ricettive nel comprensorio delle Unioni Comunali del distretto ceramico e Terre dei Castelli, identificando oltre 100 persone. In seguito ai controlli, sono stati denunciati a piede libero i titolari di strutture ricettive a Guiglia e Fiorano Modenese, accusati di aver omesso o parzialmente comunicato alle autorità competenti i dati degli ospiti, in violazione degli articoli 17 e 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con ulteriori verifiche su tutto il territorio, a tutela della sicurezza e del rispetto delle normative.