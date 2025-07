Fanano, 36enne muore dopo un tuffo dalle cascate nel torrente Dardagna

Un uomo di 36 anni è morto dopo essersi tuffato in un fiume ed aver sbattuto violentemente la testa sulle pietre. È successo intorno alle 16.30 alle Cascate del torrente Dardagna, a Fanano fra Modena e Bologna. Ad accorgersene alcuni turisti, che hanno avvertito i soccorritori. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e l'Elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo la prima ricostruzione sarebbe morto sul colpo.



