Sestola in lutto per la morte del ristoratore 36enne Fabio Marchioni: è morto per un tuffo nel torrente

E' Fabio Marchioni, albergatore 36enne di Sestola, la vittima della tragedia avvenuta ieri pomeriggio a Fanano nel torrente Dardagna , all’altezza delle cascate vicino al ponte sulla Porrettana, al confine tra le province di Modena e Bologna. Le prime indagini dei carabinieri hanno chiarito che si è trattato di un tragico incidente. L'uomo si è tuffato nel torrente battendo la testa: inutili i soccorsi, il 36enne è deceduto sul colpo. Fabio Marchioni era il figlio di Aurelio Marchioni, titolare dello storico Hotel Del Corso in centro a Sestola, dove anche il figlio da anni lavorava.

SOSTIENICI - DONA ORA