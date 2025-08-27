Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Case della comunità in montagna: Muzzarelli chiede conto alla Regione

Case della comunità in montagna: Muzzarelli chiede conto alla Regione

Il consigliere regionale PD e presidente della commissione resanità sollecita la realizzazione dei progetti in corso, anche a Fanano. Ma il mancato riferimento

“Ho chiesto alla Giunta regionale i tempi per la ripartenza del cantiere della Casa della Comunità di Pievepelago, attualmente fermo, come ho verificato in un sopralluogo a fine agosto, i tempi per la ripartenza anche dei cantieri del Presidio di Fanano, oltre al quadro completo dei servizi che complessivamente si svilupperanno nel presidio sanitario fananese'.
 

E' Fanano, suo paese d'origine e comunque l'alta montagna modenese, al centro di una interrogazione sui servizi sanitari presentata alla regione dal consigliere PD e presidente della commissione sanità Giancarlo Muzzarelli che specifica: 'Ho inoltre ho chiesto se l'AUSL stia valutando un ulteriore livello di potenziamento dei servizi, viste le necessità di ulteriori posti letto nell’Ospedale di Comunità, e quali azioni siano in programma per realizzare il nuovo Progetto Salute regionale nelle aree interne della montagna modenese e per comunicarlo al meglio alle popolazioni dell’Appennino”.
“Pavullo, Pievepelago e Fanano - afferma - sono riferimenti socio-sanitari fondamentali. La Regione ha assunto scelte importanti che vanno valorizzate e realizzate. A Pavullo la positiva interlocuzione con il Comune sta portando a valutare ipotesi di potenziamento degli investimenti nella zona dell’Ospedale, a Pievepelago la nuova Casa Comunità diventerà riferimento per tutto l’Alto frignano , e anche a Fanano ci sono già progetti approvati per realizzare una Casa di comunità, un Osco - Ospedale di comunità, il primo soccorso - il Cau e altri servizi, anche per l'adiacente casa di riposo.
Chi vive in montagna - afferma il consigliere PD - deve avere le stesse tutele di chi vive negli altri territori, e bisogna comunicarle al meglio e prontamente”.
 

Una frase che sulle pagine social, e a commento dell'intervento, vengono richiamate di chi ricorda al consigliere il caso della cancellazione del medico di emergenza territoriale e l'ultimo caso di soccorso di una donna in vacanza a Trentino di Fanano poi deceduta. 'Abbiamo risparmiato il costo del medico e ci siamo messi in mano al destino. Stiamo preparando strutture. Benissimo. Per farci cosa?? Come verrano attrezzate? E con che personale se non abbiamo le risorse per i dottori su 2 ambulanze a Fanano e Pieve?' - scrive e chiede Giovanni. 'E del taglio del medico 118 a Fanano non ce ne preoccupiamo? Non vediamo alcun riferimento'. - scrivono rispettivamente Federico e Antonella.
 

Gi.Ga.
 


 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

Tragedia a Fanano

'Tragedia di Fanano, sul sistema sanitario emiliano regna il caos: il Governo metta ordine'

Il DG Ausl Altini contestato al Meeting CL di Rimini: 'Doveva e dovrebbe essere a Fanano'

Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore

Corsa contro la politica

Turista colpita da malore a Fanano, l'Ausl: 'Il sistema a rete ha funzionato in modo congruo'

