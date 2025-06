Finale Emilia, tornano i 'Rulli Frulli Days': inaugurazione col ministro Locatelli

Dal 26 al 29 giugno torna i RulliFrulli Days, la festa pubblica promossa dalla Stazione Rulli Frulli, dove ogni giorno si sperimentano inclusione, lavoro, musica e cittadinanza attiva.

L’edizione 2025 è patrocinata dal Ministro per le Disabilità – Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e dal Comune di Finale Emilia.

L’edizione 2025 sarà infatti particolarmente significativa: quest’anno il cuore simbolico dell’evento sarà l’inaugurazione ufficiale del Treno Binario zero, un vagone storico recuperato e restaurato, che diventerà parte integrante del progetto educativo e di ristorazione inclusiva. Il Treno sarà un luogo fisico e immaginativo dove cucina, incontri, relazioni e sogni prenderanno forma. Ad inaugurarne ufficialmente l'apertura, venerdì 27 giugno alle 11, sarà il Ministro per le Disabilità Locatelli, insieme ai sindaci dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e ai rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, riconoscendo la valenza nazionale del progetto.



'Il Treno della Stazione Rulli Frulli non sarebbe arrivato a destinazione senza il supporto di una rete straordinaria di persone, aziende e realtà del territorio che hanno creduto nella forza simbolica e concreta di questo progetto: Automotive Modena, R. Soragni, A e C Costruzioni, Plays de’n Fossa, Mediolanum Goldoni, Global Costruzioni, F.lli Baraldi, RCF, Eravamo 4 Amici al Bar, F.lli Zucchini, Sinergas, Fratelli Bega, CPL Concordia, Casoni Liquori, VF Costruzioni e Restauri S.r.l., Fregni, Meccanica Ferrari, Ferraresi Legnami, Roglia, Impernovo, T. E B. di Testoni Stefano e Buono Fernando S.n.c., Keracol, Martino Campagnoli, Peter Borghi, Vetreria Paltrinieri, Previdi Piante. Un ringraziamento speciale va a Raimondo Soragni, Ingegnere Linda Leprotti, Architetto Massimiliano Toselli e Ingegnere Linda Lodi per il loro fondamentale contributo tecnico e progettuale alla realizzazione del Treno Binario Zero' - scrivono i promotori.