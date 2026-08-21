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Fiumalbo, la Polizia provinciale salva un capriolo incastrato in una recinzione

Fiumalbo, la Polizia provinciale salva un capriolo incastrato in una recinzione

L’allarme è scattato a seguito della segnalazione dei proprietari della casa, che hanno notato l’animale in evidente stato di difficoltà

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Venerdì 21 agosto a Lago di Fiumalbo, un capriolo incastrato in una recinzione è stato tratto in salvo dalla Polizia provinciale e affidato ai volontari del Centro soccorso animali “Il Pettirosso” di Modena, che lo hanno trasferito nella struttura per le cure mediche.

L’allarme è scattato a seguito della segnalazione dei proprietari della casa, che hanno notato l’animale in evidente stato di difficoltà e impossibilitato a liberarsi. Gli agenti si sono recati immediatamente sul posto e, per garantire la massima sicurezza dell'animale ed evitare ulteriori traumi, hanno operato in stretto coordinamento con il personale specializzato del Centro soccorso animali 'Il Pettirosso' di Modena.

L'esemplare è stato prima immobilizzato e poi liberato con cura dalla rete metallica. Una volta messo in sicurezza, il capriolo è stato preso in carico dai volontari del Centro per il trasporto presso la struttura modenese, dove sarà sottoposto agli accertamenti veterinari e alle cure necessarie prima di poter essere restituito al suo habitat naturale.

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