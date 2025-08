Il Pettirosso vola a Zocca con 'La notte del Chiù'

Una occasione unica per immergersi nel mondo affascinante dei rapaci notturni: sabato 2 agosto, a partire dalle ore 19:00, il Museo del Castagno e del Borlengo di San Giacomo di Zocca ospita “La Notte del Chiù”, evento organizzato dal Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso.

La serata prenderà il via con una gustosa degustazione di prodotti tipici della tradizione montanara: borlenghi, ciacci e crescentine montanare preparate con farine biologiche macinate a pietra, secondo le ricette locali. Un perfetto preludio per un’esperienza che unisce sapori e natura.



Dalle 21:00, spazio ai protagonisti della notte: rapaci affascinanti come il Chiù (Asio otus), ma anche allocchi, barbagianni, civette e gufi saranno presentati dagli esperti del Centro Fauna Il Pettirosso, che guideranno il pubblico alla scoperta delle loro abitudini, caratteristiche e del ruolo fondamentale che questi animali ricoprono negli ecosistemi.

A rendere la serata ancora più speciale sarà il momento conclusivo: la liberazione di alcuni esemplari curati dal Centro e pronti a tornare nel loro habitat naturale. Un gesto simbolico e commovente che chiuderà l’evento lasciando un segno profondo nei partecipanti.



“La Notte del Chiù” si svolgerà presso il Museo del Castagno, Museo del Borlengo, del Ciacio e della Tigella, in via San Giacomo 724 a Zocca. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 340 0985612.