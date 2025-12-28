Incendio in azienda agricola a Prignano: a fuoco i pannelli solari

Un incendio è divampato alle 13.30 di oggi e ha interessato la copertura di un'azienda agricola in via Allevara a Prignano sulla Secchia.

L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi velocemente lungo la struttura del tetto in legno, rendendo necessario l'invio immediato di diversi mezzi di soccorso dei vigili del fuoco per circoscrivere il rogo ed evitare che coinvolgesse le aree circostanti. Sulla falda del tetto sono bruciati diversi pannelli facenti parte dell'impianto fotovoltaico del capannone.

Non si segnalano, allo stato attuale, persone coinvolte o ferite nell'incendio. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, sono tutt'ora in atto.