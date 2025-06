Nubifragio: a Formigine la conta dei danni, in campo anche i volontari, da Unione Comuni chiesto lo stato di calamità

A ormai 24 ore dal violento temporale che ha colpito soprattutto i comuni della fascia compresa tra Modena e la pedemontana il Comune di Formigine traccia il punto sulla situazione: Sono stati eseguiti tutti i sopralluoghi lungo le strade e gli edifici pubblici del Comune di Formigine che risultano agibili dopo gli allagamenti di ieri (16 giugno). Si è sta facendo fronte alle esigenze dei privati, che hanno visto l’intervento dei tecnici e dei volontari della Protezione Civile, oltre che dei Vigili del Fuoco, durante tutta la notte appena trascorsa.Sono stati attivati anche volontari per aiutare le persone a sgomberare cantine e garage. Le associazioni che hanno aderito e che sono operative sul territorio sono gli Scout, gli Highlanders Rugby Formigine e la Podistica formiginese.L’Amministrazione comunale è in contatto con le altre amministrazioni colpite e la Provincia per richiedere alla Regione Emilia-Romagna lo stato d’emergenza. Consigliamo ai cittadini che hanno subito danni di tenere documentazione fotografica e delle spese sostenute.Per tutte le informazioni, segnalazioni o richiesta di aiuto per sgomberare cantine e garage è possibile contattare l'Ufficio relazioni con il pubblico al numero 059 416333 o urp@comune.formigine.mo.it.“Con l’attivazione dei volontari aggiungiamo un tassello importante alla rete di aiuti predisposta per intervenire a supporto della popolazione durante questo evento emergenziale.Il ringraziamento più sentito va a tutti coloro i quali stanno portando il loro contributo: Protezione Civile, Vigili del Fuoco, agenti di Polizia locale, Forze dell’Ordine, dipendenti comunali, volontari e gli stessi cittadini” - ha affermato il sindaco Elisa Parenti.A seguito del violento nubifragio che ha colpito il territorio del Distretto Ceramico nella giornata del 16 giugno 2025, i Comuni del Distretto Ceramico hanno inoltrato una richiesta formale alla Regione Emilia-Romagna per l'attivazione dello stato di emergenza e la dichiarazione di calamità naturale.La missiva, firmata dai Sindaci del Distretto Ceramico con il pieno sostegno del Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, è stata inviata al Presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, con l'obiettivo di sollecitare l'intervento della Regione e l’attivazione delle procedure di Protezione Civile.Il nubifragio, di intensità eccezionale, ha provocato piogge torrenziali superiori ai 60 mm in meno di due ore in alcune zone del territorio, superando i livelli registrati durante l'alluvione dello scorso autunno.Gli effetti sono stati devastanti: allagamenti diffusi, danni a strutture pubbliche come scuole e palestre, abitazioni e imprese colpite, circolazione compromessa, eventi sospesi e un ampio patrimonio verde da ripristinare in sicurezza.“Siamo di fronte a un evento meteorologico straordinario - dichiara il Presidente dell’Unione Comuni Distretto Ceramico Matteo Mesini - che ha messo a dura prova la tenuta del nostro territorio. Insieme agli altri Sindaci del Distretto, chiediamo che la Regione si faccia portavoce presso il Governo delle nostre istanze, per ottenere risorse straordinarie e attivare percorsi di ristoro efficaci per cittadini, imprese e amministrazioni locali.”La documentazione sui danni subiti è in fase di raccolta e sarà messa a disposizione degli enti preposti. Le amministrazioni locali si sono dette disponibili a un incontro operativo nei prossimi giorni, ribadendo la necessità di una risposta unitaria, concreta e tempestiva all'emergenza in corso.