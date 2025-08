Partita Modena e Sandy Marton, il sabato a Fanano che piace a Muzzarelli e Marinalli

Fanano continua a promuovere il territorio con un'offerta che va oltre la stagione invernale, puntando su attività che coinvolgono gastronomia, musica, sport e iniziative culturali, in un'ottica di destagionalizzazione. Il ritiro del Modena calcio, quest'anno garantito solo a seguito di un forte investimento soprattutto sulla recettività alberghiera, è uno degli elementi qualificanti dell'estate ma non solo.

Il sindaco Stefano Muzzarelli ha sottolineato l’evoluzione del territorio: “L’Appennino ha iniziato a riconoscere le proprie risorse e capacità attrattive. Ne sono consapevoli i residenti, ma anche investitori e visitatori. Il Comune intende sostenere questo percorso di valorizzazione”.

Sabato sera, dopo la partita amichevole tra Modena e la Nazionale di San Marino (ore 17:30), è previsto in Piazza Rinaldi il Radio Stella Live. Lo spettacolo, condotto da Andrea Barbi, vedrà la partecipazione di Sandy Marton, Marco Ferradini, Alberto Camerini, The Creatures ed Elisabetta Viviani.

L’iniziativa è curata da Comune di Fanano, Radio Stella, Promos Group e dall’Hotel The Park, gestito da Zenit Hotel & Leisure, società di Davide Bottan. Prima del concerto, una rappresentanza del Modena consegnerà una maglia autografata alla struttura che ha ospitato il ritiro estivo.

Michelangelo Marinelli, presidente del Fondo Life e coinvolto nella riqualificazione dell’hotel insieme al gruppo Zenit, ha confermato l’interesse per il territorio: “L’Appennino merita di essere riscoperto, anche per nuove forme di turismo come quello congressuale e wellness. Serve lavorare affinché torni ad essere una scelta naturale per chi vuole prendersi una pausa dalla città”.

Anche Davide Bottan ha commentato l’esperienza: “Abbiamo accolto con piacere la squadra del Modena e siamo pronti a ricevere altri ospiti. Stiamo investendo per migliorare i servizi e rispondere alle richieste di un pubblico sempre più attento”.