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Pavullo e Lama Mocogno: è morto a 86 anni don Romeo Venturelli

Pavullo e Lama Mocogno: è morto a 86 anni don Romeo Venturelli

Don Venturelli venne ordinato sacerdote dal vescovo Giuseppe Amici a Olina il 28 giugno 1964

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Lutto in tutto l'appennino modenese. E' morto a 86 anni don Romeo Venturelli, storico parroco di Pavullo e di Lama Mocogno.

'Per oltre quarant’anni don Romeo ha svolto il suo ministero con dedizione, umanità e instancabile impegno, accompagnando generazioni di cittadini nei momenti più significativi della vita e contribuendo in modo concreto alla crescita non solo religiosa, ma anche sociale e civile del nostro territorio - ricorda l'amministrazione di Lama Mocogno -. La sua presenza discreta ma costante, la capacità di ascolto e il legame profondo con la comunità resteranno un esempio prezioso e un ricordo indelebile per tutti noi. In questo momento di dolore, l’Amministrazione Comunale si stringe con sincera partecipazione ai familiari, alla comunità parrocchiale e a tutti coloro che gli hanno voluto bene'.

Nato il primo febbraio 1940 a Casa Giandomenico a Olina di Pavullo, don Venturelli è stato ordinato sacerdote dal vescovo Giuseppe Amici a Olina il 28 giugno 1964: a Lama Mocogno è arrivato nel 1980, dopo essere stato cappellano alla Beata Vergine Addolorata di Modena (1968) e a Pavullo (1972).

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