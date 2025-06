Piumazzo, la denuncia dei genitori: 'Quel parco è diventato pericolo per i nostri figli'

Il parco giochi Fernanda Rossi di Piumazzo, frequentato ogni giorno da famiglie e bambini, versa in uno stato di forte degrado e abbandono. A lanciare l’allarme è Lodovica Boni, esponente della Lega di Castelfranco Emilia, che raccoglie la denuncia di numerosi genitori preoccupati per le condizioni dell’area verde.



Secondo quanto segnalato, i giochi in legno presenti nel parco sono danneggiati e potenzialmente pericolosi, con assi rotte, superfici scheggiate e strutture instabili che non garantiscono la sicurezza necessaria per l’uso da parte dei più piccoli. La situazione è documentata da foto e testimonianze dirette raccolte da mamme e papà del posto.

Ma il problema non si ferma qui. Oltre al degrado strutturale dei giochi, i cittadini denunciano la presenza costante di sporcizia e rifiuti: mozziconi di sigarette, bottiglie e contenitori di alcolici lasciati da frequentatori poco rispettosi trasformano il parco in un ambiente inadatto ai bambini. Nonostante l’impegno volontario di alcuni genitori che si occupano regolarmente della pulizia, il senso di abbandono è sempre più evidente.



'È inaccettabile dover portare i propri figli in un luogo che dovrebbe essere sicuro e accogliente, ma che si presenta in queste condizioni' – afferma Lodovica Boni referente locale Lega. 'Chiediamo un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale per sostituire i giochi danneggiati e ripristinare il decoro dell’area'.

La richiesta è chiara: mettere in sicurezza il parco, restituendolo ai bambini come spazio di gioco e socialità, e adottare misure più efficaci per contrastare il degrado urbano. I residenti di Piumazzo attendono ora risposte concrete e tempestive da parte del Comune.