Due nuovi agenti per la polizia locale dell'Unione Terre di Castelli. Giulia Gravante e Francesco Scala sono entrati in servizio dal primo agosto.
'Prosegue concretamente il percorso di rafforzamento del Corpo Unico di Polizia Locale che abbiamo programmato nei mesi scorsi – dichiara Federico Ropa, Vice Presidente dell'Unione Terre di Castelli con delega a Sicurezza e Corpo Unico di Polizia Locale –. Avere due nuovi agenti in servizio significa poter contare su una maggiore presenza sul territorio e, di conseguenza, su una più efficace capacità di risposta alle richieste delle nostre comunità. Sappiamo che il tema della sicurezza urbana e stradale è una priorità per i cittadini e che il lavoro della Polizia Locale è fondamentale sia sul piano della prevenzione sia su quello del controllo e dell'intervento. Queste assunzioni rappresentano quindi un investimento concreto per rendere il servizio sempre più vicino alle persone'.
'L'arrivo di due nuovi agenti ci permette di rafforzare ulteriormente la capacità operativa del Corpo Unico – afferma Luca di Niquili, Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli –. Siamo chiamati ogni giorno a operare in un'area ampia e articolata, caratterizzata da realtà ed esigenze differenti, che richiedono organizzazione, presenza e capacità di intervento. L'ingresso di nuove professionalità ci consente di rendere ancora più efficace la programmazione dei servizi e di dedicare maggiore attenzione alla prevenzione, ai controlli, alla sicurezza della circolazione stradale e alla gestione delle situazioni che necessitano di una risposta tempestiva. Si tratta di un contributo concreto al lavoro quotidiano di tutto il Corpo, che ci permette di proseguire nel percorso di crescita e di qualificazione del servizio, mantenendo un rapporto diretto e costante con cittadini, attività economiche e comunità'.
PL Unione Terre di Castelli: due agenti in più
Giulia Gravante e Francesco Scala sono entrati in servizio a partire dal primo agosto di quest'anno
Due nuovi agenti per la polizia locale dell'Unione Terre di Castelli. Giulia Gravante e Francesco Scala sono entrati in servizio dal primo agosto.
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