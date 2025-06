Polinago, l'Anpi di Bastiglia rende omaggio al partigiano Muzzioli

Una tappa lungo i sentieri della Memoria e le strade della Liberazione, è stata compiuta oggi a Palaveggia di Polinago. Una folta delegazione dell'Anpi di Bastiglia, guidata dal neopresidente della sezione, Marco Drusiani e dal sindaco, Francesca Silvestri, si è recata al monumento presente sulla sommità del monte, per rendere omaggio al partigiano Nino Muzzioli, Medaglia di Bronzo al Valor Militare, nato a San Prospero e residente a Bastiglia. A ricevere la delegazione, composta dai membri del direttivo della sezione e da semplici cittadini, alcuni rappresentanti dell'Anpi di Prignano-Polinago. A settembre del '44 le forze naziste iniziarono un massiccio rastrellamento intorno al monte San Martino, costringendo allo sganciamento i partigiani della Brigata 'Costrignano' che si ritirarono, appunto, sul monte Palaveggia. Qui, tra il 13 e il 14 settembre sostennero una dura battaglia contro i tedeschi, subendo la perdita di alcuni uomini. Oltre a Nino Muzzioli il monumento ricorda gli altri partigiani caduti: Emilio Mazzi, Geminiano Mazzacani e Giorgio Tommasi.

