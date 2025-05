Ponte sulla Nuova Estense: domani strada chiusa per le prove di carico

Vanno avanti, secondo il cronoprogramma i lavori Anas sul ponte rito Torto, lungo la Nuova Estense a Serramazzoni: al fine di poter riaprire al traffico entrambe i sensi di marcia del ponte verranno eseguite le prove di carico sull’impalcato.

Le attività sono state programmate per domani, sabato 24 maggio, giornata in cui sarà attivo lo stop alla circolazione per i mezzi pesanti; inoltre, al fine di minimizzare l’impatto dei flussi veicolari sulla viabilità locale, la pianificazione ha tenuto in considerazione anche gli orari di transito del trasporto pubblico locale.

Pertanto, la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, dal km 144,580 al km 148,100 dalle 8:30 alle 14:30 di domani, sabato 24 maggio con deviazione del traffico lungo la viabilità locale. Ai residenti, ai mezzi di soccorso ed emergenza, ed alle attività commerciali sarà comunque consentito il transito fino al km 147 in direzione Pavullo nel Frignano e fino al km 146,650 in direzione Modena.

Rimane quindi confermata, entro la fine della prossima settimana, la riapertura dell’intera carreggiata in entrambe le direzioni di marcia, pur permanendo la limitazione ai mezzi pesanti con peso massimo superiore alle 44 tonnellate.