Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prignano, ritrovato un cadavere nel Secchia: indagano i carabinieri

Prignano, ritrovato un cadavere nel Secchia: indagano i carabinieri

Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco con l'elicottero e i carabinieri

1 minuto di lettura

Tragedia a Prignano. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questo pomeriggio nel fiume Secchia all'altezza della rupe del Pescale. Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco con l'elicottero e i carabinieri. Il corpo apparterebbe ad un uomo di origine straniera: non sono chiare le cause del decesso e la dinamica dell'accaduto. Indagano i militari dell'Arma.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!
Articoli più Letti Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Elezioni a Vignola: Pasini (cdx) fa il pieno di voti e sfiora il 48%, ma sarà ballottaggio con la Muratori

Elezioni a Vignola: Pasini (cdx) fa il pieno di voti e sfiora il 48%, ma sarà ballottaggio con la Muratori

Articoli Recenti Ballottaggio a Vignola: affluenza al 30% alle 19: in calo di 3 punti rispetto al primo turno

Ballottaggio a Vignola: affluenza al 30% alle 19: in calo di 3 punti rispetto al primo turno

Sassuolo: da lunedì cantieri Hera in via Radici in Piano e via Montanara

Sassuolo: da lunedì cantieri Hera in via Radici in Piano e via Montanara

Schianto sulla via Emilia a Castelfranco: coinvolta un’automobile e un centauro

Schianto sulla via Emilia a Castelfranco: coinvolta un’automobile e un centauro

Tribunale di Modena sul territorio: inaugurato sportello comprensorio ceramico

Tribunale di Modena sul territorio: inaugurato sportello comprensorio ceramico