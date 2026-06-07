Tragedia a Prignano. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questo pomeriggio nel fiume Secchia all'altezza della rupe del Pescale. Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco con l'elicottero e i carabinieri. Il corpo apparterebbe ad un uomo di origine straniera: non sono chiare le cause del decesso e la dinamica dell'accaduto. Indagano i militari dell'Arma.
Prignano, ritrovato un cadavere nel Secchia: indagano i carabinieri
Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco con l'elicottero e i carabinieri
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