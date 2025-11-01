Sisma, il municipio di Concordia torna nell’ex-Palazzo Corbelli

Oggi l’inaugurazione, accompagnata dalla musica della Filarmonica ‘Giustino Diazzi’, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, dell’assessore regionale con delega alla Ricostruzione post sisma 2012, Davide Baruffi, e del sindaco, Marika Menozzi, con anche il sindaco del Consiglio dei ragazzi di Concordia, Francesco Borghi.
Il recupero del Municipio ‘ex Palazzo Corbelli’ è stato inserito dalla Regione nel Programma delle opere pubbliche per la realizzazione di un intervento di ripristino con miglioramento sismico, con un importo pari a 10 milioni e 225mila euro, composto dal finanziamento commissariale di 7milioni e 445 mila euro e da un co-finanziamento assicurativo di 2milioni e 780mila euro.
Il rientro degli uffici comunali è programmato per marzo 2026, mentre nel secondo semestre del 2026 sarà aperto, in un’ala del piano terra, un museo dedicato alla storia di Concordia, nuovo spazio culturale che arricchirà l’offerta del centro storico e rafforzerà il legame tra comunità e memoria collettiva.
'In una giornata di festa come quella di oggi a Concordia, siamo orgogliosi di aver contribuito a restituire alla comunità un luogo simbolo del civismo e della cultura della cittadina- ha sottolineato il presidente de Pascale, Commissario delegato alla ricostruzione post sisma 2012-.
'Con il passaggio, primo esperimento in Italia, dallo stato d’emergenza allo stato di ricostruzione, previsto dalla Legge di Bilancio 2026 in fase di approvazione in Parlamento, l’Emilia-Romagna – precisa l’assessore Baruffi- si appresta a concludere in maniera ordinata il più ampio programma di ricostruzione mai avviato nell’intera regione. Un percorso condiviso tra istituzioni centrali, enti locali, professionisti, cittadini e imprese, che dovrà completare ogni intervento avviato, consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni e garantire la piena rendicontazione delle risorse pubbliche impiegate'.
'La riapertura di Palazzo Corbelli- ha aggiunto il sindaco Menozzi- rappresenta il ritorno delle funzioni pubbliche nel cuore del paese, nel centro storico da cui la nostra comunità trae identità e coesione.
'Sul territorio comunale - aggiunge il sindaco - sono stati investiti in 13 anni circa 240 milioni di euro per la ricostruzione (pubblica, privata, attività produttive) e questo traguardo giunge in un momento particolarmente significativo, che coincide con la chiusura da parte del Governo dello stato di emergenza a fine anno, e rappresenta per la nostra comunità l’avvio di una nuova fase del percorso di rivitalizzazione di un centro storico arricchito di spazi per la socialità e la vita collettiva.
L’interventoChiusa dal sisma del 2012, la sede municipale storica torna a nuova vita grazie a un’opera che ha saputo coniugare sicurezza, tutela della storia e attenzione al futuro. Un cantiere durato oltre 1.200 giorni di lavoro, con il coinvolgimento di 55 imprese. L’intervento, progettato da Politecnica e realizzato da AEC Costruzioni con il contributo di Alchimia e il coordinamento dell’architetto Elisabetta Dotti, è stato finalizzato al recupero architettonico e funzionale dell’edificio. I lavori hanno riguardato il consolidamento strutturale delle murature, la ricostruzione di pareti e solai lignei, l’inserimento di telai metallici di rinforzo, il completo rifacimento degli impianti e una rifunzionalizzazione interna per garantire una migliore accessibilità e una più efficiente organizzazione degli spazi.
Valorizzati gli ambienti di pregio: l’atrio d’ingresso, lo scalone monumentale, la ‘Sala del Sindaco’ e soprattutto la ‘Sala Magna’, risalente alla fine del Settecento, che ha ritrovato il suo splendore originario grazie a un restauro conservativo degli apparati decorativi, gravemente danneggiati dal terremoto. Le superfici sono state consolidate, integrate e ricollocate dopo un delicato intervento di ‘stacco’ e recupero dei frammenti originali. Durante gli scavi di consolidamento delle fondazioni è stato inoltre rinvenuto un pozzo ottocentesco, conservato e valorizzato come ulteriore testimonianza storica dell’edificio.