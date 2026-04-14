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Vignola, fermato spacciatore tunisino

Vignola, fermato spacciatore tunisino

La perquisizione ha inoltre consentito di rinvenire 170 euro in contanti e due telefoni cellulari

1 minuto di lettura

Nei giorni scorsi a Vignola una pattuglia in divisa, unitamente all’ausilio di una pattuglia in borghese, ha fermato un uomo di origine tunisina. L’intervento degli agenti ha portato alla denuncia a piede libero dell'uomo, trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina (divise in 3 piccole confezioni), quantitativi ritenuti compatibili con l’attività di spaccio.

La perquisizione ha inoltre consentito di rinvenire 170 euro in contanti e due telefoni cellulari, immediatamente sequestrati perché considerati potenzialmente collegati all’attività illecita.

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