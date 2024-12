Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il nuovo servizio, che sarà gestito dall'Unione del Sorbara, mette a disposizione della comunità ulteriori 22 posti da assegnare ad altrettante famiglie di Bomporto che erano rimaste in lista d'attesa. Le famiglie assegnatarie dei nuovi posti disponibili riceveranno nei prossimi giorni la lettera di ammissione .'Come Amministrazione siamo particolarmente soddisfatti – ha dichiarato la sindaca di Bomporto Tania Meschiari – perché il nuovo nido di Sorbara ci consente di dimezzare le liste d’attesa. Si tratta di un servizio gestito dall’Unione dei Comuni del Sorbara che mira a rispondere ai bisogni delle famiglie, potenziando l’offerta educativa sul territorio. I nidi d’infanzia rappresentano un pilastro per la comunità, poiché supportano i genitori nel bilanciare vita e lavoro oltre a favorire il benessere e lo sviluppo armonico dei più piccoli'.La produzione dei pasti sarà interna, con menù autorizzato dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda Ausl di Modena.