Vignola: sospetto caso di arbovirosi, al via trattamenti disinfestanti

Già da questa sera (ore 22.00 di giovedì 17 luglio) inizieranno i trattamenti disinfestanti, previsti dalla Regione, per un sospetto caso di arbovirosi (malattie trasmesse dalle zanzare) verificatosi a Vignola, nella zona Vescovada.La segnalazione è arrivata al Comune dall’Ausl: si tratta, come detto, per il momento solo di un caso sospetto e non ancora accertato, ma nell’attesa di ulteriori verifiche, come prescritto dalla legge, gli uffici comunali hanno attivato le azioni previste in questi casi: ovvero trattamenti adulticidi effettuati alle prime luci dell’alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi; trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private; e contestuale ripetizione del trattamento larvicida nei tombini pubblici.L’area interessata dall’intervento di disinfestazione è quella compresa in un raggio di 100 metri dal punto dove si è manifestato il caso di sospetto contagio. L’area interessata, quindi, è quella che comprende cinque vie di Vignola e le proprietà private che vi si affacciano: via Piave – dall’incrocio con via Vescovada fino al civico 155 (ambo i lati); via Carso – dall’incrocio con via Vescovada e per tutta la via (ambo i lati); via IV Novembre – dall’incrocio con via Vescovada fino al civico 167 (ambo i lati); via Unità d’Italia –dall’incrocio con via Vescovada fino al civico 126 (ambo i lati); via Vescovada dall’incrocio con via Piave all’incrocio con via Costituzione (ambo i lati).I trattamenti verranno eseguiti dalle ore 22.00 di giovedì 17 luglio, di venerdì 18 e sabato 19 luglio, nelle aree private. All’alba, invece, nei giorni 18, 19, 20 luglio verranno eseguiti quelli nelle aree pubbliche.'Si raccomanda a chi abita nelle zone interessate di chiudere le finestre anche durante le ore notturne. Ecco, comunque, l’elenco delle precauzioni da adottare: durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; non azionare i condizionatori per le 8 ore successive all’intervento; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico - fa sapere il Comune -. Infine, una volta eseguiti i trattamenti, si raccomanda di: rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso; procedere, con uso diguanti, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone'.