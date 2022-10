Guerra Ucraina, abisso infinto: Nato continuerà esercitazioni nucleari

'La settimana prossima la Nato condurrà una esercitazione della sue forze nucleari. L'esercitazione era stata pianificata ben prima che scoppiasse la guerra in Ucraina'. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, precisando che cancellare ora l'esercitazione lancerebbe un messaggio sbagliato a Mosca. Il segretario della Nato oggi ha affermato inoltre che Putin 'sta fallendo e che la guerra in Ucraina non sta andando come lui sperava'. Stoltenberg ha aggiunto che 'gli alleati stanno rinforzando la sicurezza attorno a infrastrutture chiave e che ogni violazione di tali obiettivi avrà una reazione forte e unitaria'.Parallelamente si apprende che il G7 continuerà a imporre ulteriori costi economici alla Russia e sarà accanto all'Ucraina 'tutto il tempo necessario'. E' quanto si legge in una bozza del comunicato finale anticipata dall'agenzia Bloomberg.Intanto il portavoce del Cremlino ha dichiarato che la promessa degli Stati Uniti di fornire sistemi avanzati di difesa aerea all'Ucraina non farà altro che estendere il conflitto e infliggere più dolore all'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso al presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi aerei avanzati dopo il devastante attacco missilistico russo di ieri. Il portavoce, Dmitry Peskov, ha anche affermato che le consegne non cambieranno gli obiettivi di Mosca nella sua operazione militare in Ucraina.