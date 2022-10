Guerra Ucraina, attacco al ponte di Crimea: era vitale per la Russia

Devastante incendio sul ponte di Crimea alle prime luci dell'alba. Un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuoco sul ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea. Sono in corso i lavori per estinguere l'incendio, mentre è ancora presto per capire le cause del rogo: è difficile non pensare a un atto volontario ai danni della Russia. Circolano anche immagini relative a una campata stradale del ponte crollata, dopo l'esplosione. Inaugurato da Putin nel 2019, il ponte era l’unico collegamento tra la Russia e la Crimea occupata.Ovviamente la circolazione dei veicoli attraverso il ponte di Crimea è stata sospesa e il servizio stradale sta lavorando sul sito per cercare di contenere l'incendio.