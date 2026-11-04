I democratici hanno conquistato la maggioranza in entrambi i rami del Congresso nelle elezioni di Midterm: il dato emerge dall’esito della competizione nell’Iowa, un altro Stato dove il candidato repubblicano per il Senato è stato sconfitto. Significativo il fatto che la democratica Gina Hinojosa diventerà la prima governatrice ispanica del Texas, ponendo fine al dominio repubblicano che ha occupato la carica per oltre 30 anni. Si completa così il successo dem in Texas, che ha visto anche la conquista del seggio senatoriale con James Talarico.
Donald Trump accetta la sconfitta e tende la mano all’opposizione democratica. In un’intervista rilasciata al New York Times, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere 'assolutamente disposto ad accettare quei risultati' e si è detto pronto ad avviare una cooperazione istituzionale con la nuova maggioranza a Capitol Hill. 'Sapete, non vediamo l’ora di lavorare con loro', ha affermato Trump commentando lo scrutinio che consegna il Congresso ai Democratici. 'Probabilmente troveremo un accordo'.
Foto Italpress
I democratici conquistano la Camera e il Senato, Trump travolto
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere 'assolutamente disposto ad accettare quei risultati' e si è detto pronto a cooperare coi Democratici
I democratici hanno conquistato la maggioranza in entrambi i rami del Congresso nelle elezioni di Midterm: il dato emerge dall’esito della competizione nell’Iowa, un altro Stato dove il candidato repubblicano per il Senato è stato sconfitto. Significativo il fatto che la democratica Gina Hinojosa diventerà la prima governatrice ispanica del Texas, ponendo fine al dominio repubblicano che ha occupato la carica per oltre 30 anni. Si completa così il successo dem in Texas, che ha visto anche la conquista del seggio senatoriale con James Talarico.
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