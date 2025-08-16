E' chiaro come entrambi abbiano voluto dare l'impressione agli occhi del mondo di lavorare per la pace (cosa che presumibilmente serve più all'immagine di Putin), legittimandosi a vicenda, ma al momento l’unico risultato concreto è stato il dialogo stesso. Il vertice ha segnato un ritorno del dialogo bilaterale dopo anni di gelo, ma ha evitato accuratamente di toccare i nodi più spinosi con decisione.
Incontro Putin-Trump: accordo per trovare un accordo, per ora la guerra continua
Conferenza stampa congiunta dopo quasi 3 ore di dialogo. Trump: 'Grandi progressi, incontri proficui ne parlerò con Zelensky e la Nato. Vogliamo porre fine alla morte di 7000 persone la settimana’. Putin: 'Se al posto di Biden ci fosse stato Trump non sarebbe successo nulla di ciò'
Conferenza stampa congiunta dopo quasi 3 ore di dialogo. Trump: 'Grandi progressi, incontri proficui ne parlerò con Zelensky e la Nato. Vogliamo porre fine alla morte di 7000 persone la settimana’. Putin: 'Se al posto di Biden ci fosse stato Trump non sarebbe successo nulla di ciò'
E' chiaro come entrambi abbiano voluto dare l'impressione agli occhi del mondo di lavorare per la pace (cosa che presumibilmente serve più all'immagine di Putin), legittimandosi a vicenda, ma al momento l’unico risultato concreto è stato il dialogo stesso. Il vertice ha segnato un ritorno del dialogo bilaterale dopo anni di gelo, ma ha evitato accuratamente di toccare i nodi più spinosi con decisione.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini
Modena, Mezzetti: 'La Corte dei Conti ha ragione: il controllo di Seta deve essere pubblico'
Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge
Ospedali Policlinico e Baggiovara: svolta Mezzetti per risolvere storici doppioniArticoli Recenti
Civette curate e liberate dal Pettirosso, migliaia di animali salvati ogni anno alle porte di Modena
San Cesario, l'occupazione abusiva di area pubblica si rinnova
Pievepelago, escursionista soccorso di notte con visori notturni: primo intervento per l’elicottero Drago VF151
Aimag nelle mani di Hera, il programma di Righi e i video della Budri: le promesse calpestate