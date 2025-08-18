Vertice alla Casa Bianca, Trump: 'La guerra finirà', e Zelensky è pronto a un trilaterale con Putin

“Abbiamo fatto molti progressi, con il presidente russo è stato un incontro molto produttivo, e l’incontro di oggi è molto importante, ci sono sette leader europei che incontreremo subito dopo. Se tutto andrà bene ci sarà un meeting trilaterale e ci sarà la possibilità di porre fine alla guerra”, Lo ha detto ilricevendo alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Faremo in modo che la pace sia duratura. La guerra finirà, tutto il mondo è stanco di questa situazione. Ho messo fine a sei guerre, pensavo che questa sarebbe stata la più semplice, invece è molto difficile. Ma riusciremo a risolvere anche questa, sono fiducioso”, ha aggiunto. “Se tutto andrà bene ci sarà un incontro trilaterale per porre fine a questa guerra. Non posso dire che è la fine della guerra ma credo che ci sia una buona possibilità di arrivare a questo. So che il presidente Putin vuole vedere la fine di questa guerra”, ha ribadito il tycoon. “Questa non è la mia guerra ma di Biden e noi vogliamo che finisca bene per tutti, per il popolo ucraino che ha sofferto molto. Quando finirà la guerra in Ucraina non so dirlo, ma Putin vuole che finisca.Tutto il mondo è stanco e noi porremo fine a questa guerra”, ha aggiunto. “E’ una guerra difficile”. “Io non ho parlato di cessate il fuoco, strategicamente parlando noi vogliamo una pace duratura. Mi piace il concetto di cessate il fuoco perchè non si uccidono più persone ma stiamo lavorando a un accordo di pace. Tutti gli accordi che ho fatto sono stati fatti senza menzionare la parole cessate il fuoco”, ha inoltre precisato.“Dobbiamo porre fine a questa guerra e fermare la Russia, abbiamo bisogno del sostegno americano, abbiamo dimostrato di essere forti ma dobbiamo porre fine a questa guerra in modo diplomatico. Siamo pronti a un incontro trilaterale”, ha dichiarato Zelensky. “E’ molto importante riarmare l’Ucraina, ho parlato con il presidente della difesa europea e so che ci sono disponibilità in tal senso. Ora abbiamo la possibilità di comprare armi dagli Stati Uniti e permettere all’esercito ucraino di riarmare è parte delle garanzie di sicurezza”. “Sono aperto a delle elezioni una volta che sarà raggiunta la pace in Ucraina”. Zelensky ha però precisato che un processo di voto “democratico e legale” necessita di una condizione di sicurezza.“Abbiamo bisogno di sicurezza per tenere delle elezioni democratiche e legali”, ha detto il presidente ucraino.Alle 14.15 (le 20.15 in Italia), Trump saluterà i leader europei, con i quali ci sarà una foto di famiglia. Infine, alle 15 (le 21 in Italia) è in agenda l’incontro multilaterale.Foto: Italpress