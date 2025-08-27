Modena, al Parco Ferrari si parla di Palestina e Iran

Sabato 30 dalle 20, a Modena presso il Parco Ferrari, nella zona adiacente al Bar Orange 182, si parlerà di Palestina ed Iran attraverso la proiezione di Docufilm molto recenti che daranno ai partecipanti una visione molto chiara della situazione che si stanno vivendo i popoli di queste due nazioni che sono tanto legate, pur non confinando geograficamente.

Si comincerà con Michelangelo Severgnini, apprezzato documentarista e profondo conoscitore della realtà mediorientale che, attraverso le immagini girate a Gaza nelle ultime settimane, presenterà anche il Progetto di raccolta fondi per l’acquisto immediato a Gaza di generi di prima necessità, Progetto che sta già sfamando tante persone allo stremo delle forze.

Ci saranno anche collegamenti telefonici con giovani di Gaza, una importante testimonianza in diretta, senza filtri né mediazioni.

In seguito, verrà proiettato il documentario” Rivoluzione”, girato interamente in Iran l’anno scorso, alla presenza degli autori Jacopo Brogi ed Alessandro Fanetti del gruppo di informazione alternativa Come Don Chisciotte.

Rivoluzione mostra un Iran molto diverso dalle cronache e dalle analisi che il mainstream occidentale è solito raccontare, sia per la vita quotidiana degli iraniani sia per la storia degli ultimi decenni, storia nella quale l’appoggio per la causa del popolo palestinese è sempre stata centrale nelle grandi scelte intraprese dopo la Rivoluzione del 1979.

La serata verrà condotta e moderata da Marzia Di Sessa di 9MQ e al termine delle proiezioni il pubblico potrà rivolgere domande agli autori dei due docufilm e agli organizzatori che hanno coordinato l’evento e che fanno parte del Coordinamento Modenese contro la Guerra, al quale aderiscono l’Associazione Kairòs, il gruppo Carpi Consapevole e il Circolo La Terra dei Padri.

È gradita la prenotazione all’indirizzo mail modenacontrolaguerra@libero.it, posti limitati ad esaurimento capienza, con priorità alle prenotazioni.

