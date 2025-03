La lunga telefonata, pace più vicina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Donald Trump è durato quasi due ore, come riportato dall'agenzia Novosti, che ha aggiornato la notizia sul suo sito web. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha precisato che non è previsto un intervento pubblico del presidente russo riguardo ai contenuti della conversazione. Secondo quanto comunicato dal Cremlino, gruppi di esperti russi e americani verranno costituiti per lavorare alla risoluzione della crisi ucraina.



Nel corso della telefonata, Vladimir Putin ha informato Donald Trump che domani avverrà uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, con il coinvolgimento di 175 prigionieri russi e 175 ucraini.

Putin ha disposto la sospensione dei bombardamenti contro le infrastrutture energetiche ucraine per 30 giorni, in risposta a una richiesta di Donald Trump, come confermato da una dichiarazione del Cremlino.

Il testo recita: “Nel corso della conversazione, Trump ha proposto un cessate il fuoco reciproco per 30 giorni riguardo agli obiettivi energetici, e Putin ha dato un ordine positivo in tal senso, che è stato immediatamente eseguito dalle forze armate russe.”

La Casa Bianca ha riferito che Trump e Putin hanno discusso della necessità di un cessate il fuoco in Ucraina, con l’obiettivo di arrivare a una 'pace duratura'. Le informazioni sulla conversazione sono state condivise anche sui social dalla portavoce della presidenza americana, Karoline Leavitt.

Putin ha dichiarato a Trump che il conflitto in Ucraina potrà terminare solo se gli Stati Uniti e i loro alleati interromperanno l'invio di armi e informazioni d’intelligence a Kiev. Il Cremlino ha sottolineato che la cessazione totale di assistenza militare e di intelligence è condizione fondamentale per evitare un’escalation e per risolvere la crisi attraverso vie politico-diplomatiche.