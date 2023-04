Meloni assicura: 'Sostegno a Kiev anche per la ricostruzione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Ho ribadito al primo ministro ucraino che l’Italia continuerà a fare la sua parte a 360 gradi dal punto di vista politico, militare, umanitario e per la ricostruzione', ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 'Parlare di ricostruzione per noi vuol dire scommettere concretamente sulla fine del conflitto e sulla vittoria dell’Ucraina, il cui futuro sarà di benessere, pace e sempre più europeo.Vorrei che l’Italia fosse protagonista del miracolo economico ucraino esattamente come è avvenuto propio qui con il miracolo economico italiano dopo la seconda guerra mondiale'.'Agli imprenditori italiani dico: non abbiate paura di investire, di costruire e di scommettere sulla vittoria dell’Ucraina e dell’integrazione europea di questo Paese perché noi sosterremo con forza il diritto di questo popolo di essere parte integrante della comunità europea - ha detto ancora la Meloni -. Il nostro compito è quello di ripristinare da subito quanto è stato distrutto a partire dalle infrastrutture energetiche strategiche'.