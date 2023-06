Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Lo ha detto al Guardian l'ex segretario generale dell'alleanza, Anders Fogh Rasmussen. Una ipotesi che porterebbe una escalation difficilmente arrestabile con l'abisso del conflitto nucleare che potrebbe materializzarsi.'Se la Nato non riesce a concordare un chiaro percorso per l'Ucraina, c'è una chiara possibilità che alcuni paesi possano agire individualmente - ha detto Rasmussen -. Sappiamo che la Polonia è molto impegnata nel fornire assistenza concreta all'Ucraina. E non escluderei la possibilità che la Polonia si impegni ancora di più in questo contesto su base nazionale e sia seguita dagli Stati baltici, magari includendo la possibilità di truppe sul terreno'.“Penso - ha aggiiunto - che i polacchi prenderebbero seriamente in considerazione l'idea di entrare e riunire una coalizione di volenterosi se l'Ucraina non ottiene nulla a Vilnius. Non dobbiamo sottovalutare i sentimenti polacchi, i polacchi sentono che per troppo tempo l'Europa occidentale non ha ascoltato i loro avvertimenti contro la vera mentalità russa'.'Il possibile dispiegamento di forze regolari dei paesi dell'alleanza in Ucraina di cui parla Fogh Rasmussen, porterà a uno scontro militare diretto tra il blocco e la Russia. Ovunque si verifichi, un tale scontro potrebbe avere le conseguenze più gravi per il mondo intero' - lo ha detto a RIA Novosti una fonte a Mosca.