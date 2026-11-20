Una dichiarazione congiunta per scongiurare il rischio nucleare, una posizione comune contro gli abusi della Corte Penale Internazionale e un primo confronto su dazi e intelligenza artificiale, ma nessuna svolta concreta sulla guerra in Ucraina né trattati vincolanti sugli arsenali atomici. È questo il bilancio pragmatico del primo storico vertice trilaterale tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, svoltosi ieri nella metropoli cinese a margine del summit APEC.

I punti d'intesa: rischio nucleare e sicurezza

In un faccia a faccia durato circa un'ora e venti minuti, i leader di Stati Uniti, Cina e Russia hanno messo nero su bianco l'impegno a promuovere la pace e a ridurre il pericolo di un'escalation atomica, con Xi Jinping che ha ribadito come una guerra nucleare non debba mai essere combattuta. Sul piano diplomatico, Washington, Pechino e Mosca hanno trovato un terreno comune sul rispetto delle reciproche esigenze di sicurezza nazionale e hanno firmato un passaggio critico verso la Corte Penale Internazionale (CPI), chiedendo che l'istituzione dell'Aia non ecceda i limiti della propria giurisdizione.

I nodi irrisolti: Ucraina, Iran e controllo degli armamenti

Nonostante il clima disteso, i dossier più spinosi restano senza soluzione. Il testo finale non menziona esplicitamente il conflitto in Ucraina, a conferma che sul terreno non sono maturati accordi per un cessate il fuoco o un negoziato. Assente dal documento anche l'Iran, sebbene il tema sia stato affrontato a porte chiuse e abbia spinto Trump a ribadire la volontà statunitense di impedire a Teheran di dotarsi dell'arma atomica. Nessun passo avanti formale neppure sui trattati di riduzione delle testate nucleari, rimasti fuori da intese vincolanti.

Economia, tecnologia e le parole dei leader

L'agenda del vertice ha infine toccato i rapporti economici e le sfide future, con uno scambio sulle politiche tariffarie, i dazi commerciali e la necessità di regole condivise per l'intelligenza artificiale. Al termine dei lavori, i tre capi di Stato hanno comunque rivendicato il valore politico del dialogo: Trump ha parlato di un momento "storico", Xi ha invocato la "coesistenza pacifica" per evitare il caos globale, mentre Putin ha evidenziato un'intesa di fondo su diverse questioni strategiche, auspicando il proseguimento degli incontri.

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