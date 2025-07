Papa condanna 'barbarie' di Gaza, Israele uccide altri 73 palestinesi in cerca di cibo

“Continuano a giungere notizie drammatiche dal Medio Oriente, in particolare da Gaza. Esprimo il mio profondo dolore per l’attacco dell’esercito israeliano alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza city, che giovedì scorso ha causato la morte di tre cristiani e il grave ferimento di altri. Prego per le vittime e sono vicino alle loro famiglie. Tale atto si aggiunge ai continui attacchi militari contro la popolazione civile a Gaza. Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto“. Papa Leone XIV lo dice all’Angelus da Castel Gandolfo, nell’ultimo giorno di riposo estivo prima di tornare in Vaticano e sottolinea: “Alla comunità internazionale rivolgo l’appello a osservare il diritto umanitario e a rispettare l’obbligo di tutela dei civili, nonché il divieto di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione”.

“Ai nostri amati cristiani mediorientali dico: sono vicino alla vostra sensazione di poter fare poco davanti a questa situazione così drammatica. Siete nel cuore del Papa e di tutta la Chiesa. Grazie per la vostra testimonianza di fede”, aggiunge Papa Leone XIV.

Il monito del Papa però risuona mentre a Gaza muoiono altri 73 palestinesi, uccisi mentre facevano la fila per il cibo. Una routine quotidiana dell’orrore. 67 delle vittime sono state uccise dal fuoco israeliano mentre attendevano i camion degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite in arrivo attraverso il valico di Zikim.

Foto Italpress