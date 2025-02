Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato al telefono con il leader russo Vladimir Putin per cercare di negoziare la fine della guerra in Ucraina: lo ha detto lo stesso Trump al New York Post in un'intervista esclusiva a bordo dell'Air Force One venerdì.A riportarne alcuni dettagli l'Ansa.'Tutte quelle persone morte. Giovani, giovani, belle persone. Sono come i vostri figli, due milioni di loro - e senza motivo', ha detto Trump, aggiungendo che guerra 'non ci sarebbe mai stata' se lui fosse stato presidente nel 2022. 'Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin', ha poi sottolineato, a differenza del suo predecessore: 'Biden è stato un imbarazzo per la nostra nazione. Un completo imbarazzo'.