Trump choc: 'Zelensky è un dittatore mai eletto e un comico mediocre'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Attacco frontale di Donald Trump a Volodymyr Zelensky. Il presidente Usa lo ha definito un 'dittatore mai eletto' e un 'comico mediocre' che è riuscito ad ottenere centinaia di miliardi dagli Stati Uniti per 'una guerra che non avrebbe mai vinto'.

E Trump ha attaccato anche l'Europa sulla guerra in Ucraina: 'Ha fallito, non è riuscita ad ottenere la pace'. In un post su Truth il presidente americano ha ribadito anche che il Vecchio Continente ha speso meno degli Stati Uniti per una guerra che li tocca da vicino.